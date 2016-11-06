درعا.. الجيش يحبط محاولة هجوم لإرهابيي “النصرة” بمحيط خربة غزالة

أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوم إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” على نقطة عسكرية في محيط بلدة خربة غزالة شمال شرق مدينة درعا.

وأفاد مصدر عسكري بأن “وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية تسللت من جنوب غرب جسر خربة غزالة باتجاه إحدى النقاط العسكرية بالمنطقة وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب ومن بين الإرهابيين القتلى المدعو “جاسم”.

وذكر المصدر في وقت سابق اليوم أن وحدة من الجيش “أوقعت عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم وكرا غرب مخيم النازحين وفي حي طريق السد ومحيط بناء كتاكيت” في منطقة درعا البلد.

ولفت المصدر إلى أن رمايات الجيش على تحصينات المجموعات الاإهابية شمال غرب جسر الغارية الغربية إلى الشمال الشرقي من مدينة درعا أدت إلى “إعطاب سيارة وتدمير رشاش ثقيل ومقتل طاقمه”.