درعا.. الجيش يدمر تجمعات وراجمة صواريخ لـ “النصرة”

دمرت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا تجمعات وتحصينات ومربض راجمة صواريخ لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش “قضت في عملية محكمة على أفراد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” ودمرت سيارة تقل عددا منهم في بلدة اليادودة” شمال غرب مدينة درعا بنحو 5 كم.

وبين المصدر أن عمليات الجيش المتواصلة على بؤر التنظيمات الإرهابية في منطقة درعا البلد أسفرت عن “مقتل عدد من الإرهابيين في حي الحمادين وتدمير دشمة ومقتل المتحصنين فيها في حي الكرك”.

وأشار المصدر العسكري في وقت لاحق إلى أن وحدة من الجيش “قضت في رمايات مركزة نفذتها ظهر اليوم على العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” غرب جسر الغارية” بالريف الشمالي الشرقي.

ولفت المصدر إلى “تدمير وحدات من الجيش سيارتين تقلان عددا من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بين بلدتي النعيمة وأم المياذن بالتزامن مع تدميرها مربض راجمة صواريخ غرب بلدة أم المياذن” بريف درعا الشرقي.