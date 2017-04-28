درعا.. الجيش يدمر 7 آليات ومقرات لإرهابيي «النصرة»

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري 7 آليات وعددا من مقرات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته خلال عملياتها ضد تجمعاتهم في درعا.

وقال مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش نفذت عمليات على تحصينات وأوكار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في حيي طريق السد والكرك وجنوب تجمع المدارس في منطقة درعا البلد “ما أدى إلى تدمير 3 مقرات قيادة ودشمتي رشاش وايقاع عدد من القتلى والمصابين بين صفوفهم”.

وفي الريف الشمالي لفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش دمرت 6 آليات إحداها مزودة برشاش ثقيل وجرافة للمجموعات الإرهابية في رمايات نارية متنوعة على تجمعاتهم ومحاور تحركهم في بلدة الحراك ومنطقة الرجوم جنوب قرية الوردات في منطقة اللجاة” شمال مدينة درعا بنحو 75 كم.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس 73 قتيلا ومصابا من إرهابيي “جبهة النصرة” ودمرت لهم 4 دبابات وعربة “بي ام بي” و4 مدافع جهنم و6 عربات مزودة برشاشات وعربة اطلاق حشوات متفجرة وقاعدة صواريخ محلية الصنع في مدينة درعا وريفها.