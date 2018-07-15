درعا.. الوقوف على أوضاع المهجرين حديثا إلى مركز ايواء جباب

للوقوف سير العمل في مركز الإقامة المؤقت في جباب تفقد وزيرا الإدارة المحلية و البيئة حسين مخلوف و الصحة الدكتور نزار يازجي يوم امس يرافقهما محافظ درعا محمد خالد الهنوس و أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الإشتراكي الرفيق حسين الرفاعي و قاموا بجولة على أقسام المركز بما فيها مستودعات الهلال الأحمر و النقطة الطبية و أماكن إقامة الأهالي المهجرين و استمعوا إلى الأهالي المقيمين فيه.

وأكد وزير الإدارة المحلية و البيئة على السعي الدائم لرعاية كافة الأهالي المهجرين و تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، لافتاً إلى وضع خطة ثابتة للمحافظة من قِبل الحكومة بعد أن تم تحريرها من الإرهاب و السعي لعودة مؤسسات الدولة للعمل في كافة المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب ووجّه الشكر للجهات المعنية بالمحافظة على الجهود المبذولة في سبيل تأمين كافة احتياجات الأهالي المهجرين في مراكز الإقامة بالإضافة إلى تأمين الخدمات الأساسية للقرى و البلدات بعودة الأمن و الأمان إليها.

بدوره أشار وزير الصحة إلى ضرورة القيام بجولات تفقدية للإطلاع على واقع المحافظة بعد تحرير معظم الأراضي من الإرهاب و لفت إلى الجهود المبذولة من قِبل العاملين في المجال الطبي بمراكز الإقامة المؤقتة من خلال تقديم الخدمات الطبية للأهالي بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي و الاجتماعي للأطفال مؤكدا على العمل ضمن المرحلة القادمة لإعادة تأهيل المراكز و النقاط الطبية في القرى و البلدات التي تم تحريرها من الإرهاب و رفدها حالياً بعيادات طبية متنقلة بشكل مؤقت بالإضافة إلى تقديم اللقاح اللازم للأطفال في كافة القرى و البلدات التي عاد الأمن و الأمان إليها.

من جهته وجّه أمين الفرع والمحافظ الشكر للسادة الوزراء لهذه الزيارة مشيرين إلى العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتجهيز مركز الإقامة المؤقت و الذي استوعب أعداد من المهجرين و المقدر عددهم حالياً (238) عائلة لافتين إلى عودة العديد من الأهالي إلى القرى و البلدات التي أعاد الجيش السوري الأمن و الأمان إليها و أكدوا على العمل لتأمين كافة احتياجات الأهالي في القرى و البلدات التي تم تحريرها من الإرهاب بالإضافة إلى العمل لإعادة مؤسسات الدولة إليها كما أكدوا على تلبية احتياجات الأهالي من الطحين و المحروقات و الغاز في كافة قرى و بلدات المحافظة الآمنة،مشيدين بطولات الجيش السوري و تضحياته التي ساهمت بعودة الأمن و الأمان إلى 90% من أراضي المحافظة .

و تابع الوزيران جولتهما إلى مشروع إرواء مدينة درعا من آبار خربة غزالة و مشفى درعا الوطني و مشروع دار الحكومة الجديد و معبر نصيب الحدودي.

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