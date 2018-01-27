درعا.. انتهاء زراعة محصول الشعير

أنهى فلاحو درعا زراعة محصول الشعير وبلغت المساحة المزروعة خلال الموسم الزراعي الحالي 21400 هكتار من أصل المساحة المخططة والبالغة 29632هكتارا بنسبة تنفيذ بلغت 72,2بالمئة.

وبين مدير الزراعة بدرعا المهندس عبد الفتاح الرحال في تصريح لمراسل سانا أن وتيرة زراعة المحاصيل الشتوية تسارعت نتيجة تحسن الأحوال الجوية وتساقط الأمطار على كامل مساحة المحافظة.

وأشار الرحال إلى أن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح المروي بلغت حتى الآن 6071 هكتاراً من أصل الخطة الزراعية المقررة والبالغة 7604 هكتارات بنسبة79,8بالمئة والقمح البعل 44885 هكتارا من أصل 73885 هكتارا ما نسبته 60,7بالمئة.

وأوضح الرحال أن المديرية تتابع تنفيذ الخطة الزراعية في كل المناطق وتعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتأمين مستلزمات الإنتاج كما تدعم الزراعة في المناطق خارج الخطة بما يسهم في زيادة الإنتاج.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي خلال الموسم الماضي 6200 هكتار من أصل 7604 هكتارات وبالقمح البعل 61150 هكتارا من أصل 70311 وبالشعير 19200 هكتار من أصل 28489 هكتاراً.