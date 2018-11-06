درعا: بدء الحراج بتنفيذ خطتها الشتوية بزراعة 65 ألف غرسة

بدأت دائرة الحراج في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا تنفيذ خطتها الشتوية للموسم الحالي ضمن مشتل ازرع الحراجي بزراعة 65 ألف غرسة منها 50 ألف غرسة سرو و15 الف غرسة صنوبر.

وأشار رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله إلى أن خطة التحريج للموسم الحالي تشمل زراعة 300 الف غرسة حراجية متنوعة يتم توزيعها على الفصول ووفق خطة ربيعية وصيفية وشتوية وتنفيذ الزراعة في موعدها، موضحا ان الخطة الجديدة تتضمن ايضا تحريج 150 هكتارا في مواقع مختلفة منها 30 هكتارا مساحات جديدة والباقي قديمة “ترقيع”.

وأضاف العبد الله أنه في إطار حماية المواقع الحراجية نظمت الضابطة الحراجية منذ بداية العام الجاري 26 ضبطا بحق بعض الاشخاص لمخالفات تتعلق بقطع ونقل الاشجار دون رخصة مبينا ان الجولات على المواقع الحراجية مستمرة لقمع أي مخالفة في انحاء المحافظة.