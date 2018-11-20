درعا..تأهيل خط 230 كيلو فولط الواصل بين محطتي دير علي والشيخ مسكين

أنهت الورشات الفنية في المؤسسة العامة لنقل الكهرباء تأهيل خط 230 كيلو فولط الواصل بين محطتي توليد دير علي في الكسوة وتحويل الشيخ مسكين في درعا بطول تجاوز 60 كم فيما تتابع الورشات تأهيل قسم 230 كيلو فولط في محطة تحويل الشيخ مسكين ومن المتوقع الانتهاء منه في غضون أيام ووضعه في الخدمة.

وأوضح المهندس غسان الزامل مدير عام شركة كهرباء درعا أن تأهيل خط 230 كيلو فولط وقسم 230 كيلو فولط ووضعهما في الخدمة من شأنه أن يسهم في زيادة كميات الكهرباء المخصصة للمحافظة ومضاعفتها وتحسين التوتر واستقرار الشبكة لافتا إلى أن الكلفة الإجمالية لصيانة خطغ وقسم 230 بلغت نحو مليار و300 مليون ليرة.

وأشار الزامل إلى أن قسم 230 كيلو فولط سينتهي في غضون أيام وبعد وضعه في الخدمة سيتم تزويد كل المناطق بكميات أكبر من الكهرباء وفق ما يتم توافره من الكهرباء.

وفي سياق متصل أوضح مدير عام شركة كهرباء درعا أن ورشات الشركة بالتعاون مع المجتمع المحلي في معظم المناطق في المحافظة انهت تأهيل شبكات التوتر المنخفض والمتوسط في 64 مدينة وبلدة وقرية لافتا إلى أن التكاليف الإجمالية بلغت 900 مليون ليرة فيما ساهم المجتمع المحلي بـ 100 مليون ليرة وهذه المساهمة عبارة عن أعمال حفر وصب وأجور نقل مراكز تحويل وشراء بعض المحولات.

ومنذ أن أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار إلى محافظة درعا في تموز الماضي تعمل كل المؤسسات الخدمية بوتيرة متسارعة لإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب في المحافظة حيث كانت قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات في مقدمة القطاعات التي تعرضت للتدمير الممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية.