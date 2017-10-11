درعا تحتفل بيوم السياحة العالمي…نحو سياحة مستدامة

بمناسبة يوم السياحة العالمي أقامت محافظة درعا اليوم تحت شعار “نحو سياحة مستدامة” احتفالية على مسرح مديرية الثقافة بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرض تراثي يتضمن المقتنيات التراثية لأهالي قرية موثبين والصناعات التقليدية المنتشرة في محافظة درعا وعرض فيلم وثائقي بعنوان “درعا تاريخ وحضارة” من إنتاج المركز الإذاعي والتلفزيوني في درعا. كما قدمت فرقة ازرع للفنون الشعبية أوبريتا غنائيا بعنوان “مواسم الفرح” من تصميم وإخراج الفنان غازي العماري.

مدير سياحة درعا ياسر السعدي أشار إلى أن شعار “نحو سياحة مستدامة” يقصد به التركيز على دور السياحة في تنمية المجتمع وتطوير الصناعات التقليدية والاعتماد عليها، خاصة الصناعات متناهية الصغر كونها تعتبر رافدا حيويا للاقتصاد الوطني، مبينا ان المديرية تعمل على تنمية الصناعات التقليدية والتوجه نحو المناطق الآمنة في درعا ريثما يعود الأمن و الاستقرار إلى كل أرجاء المحافظة. حيث سيتم بعدها العمل على ترميم وتنشيط المناطق السياحية لتسهم في رفد الدخل الوطني.

السيدة حسنة زهوة من أهالي قرية موثبين المشاركين في المعرض أشارت إلى ان مشاركة أهالي القرية بمقتنياتهم في المعرض التراثي هي رسالة للعالم كله بأن السوريين حافظوا على تراثهم وأصالتهم وللتأكيد على القيمة التي يحظى بها التراث لدى أهالي المنطقة.

حضر الاحتفالية محافظ درعا محمد خالد الهنوس وأمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي وعدد من الفعاليات ورجال الدين.