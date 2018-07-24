درعا.. تخريج 99 رفيقا ورفيقة في الدورة الأولى لكتائب البعث

بحضور كل من أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق حسين الرفاعي والرفيق المحافظ محمد خالد الهنوس وقائد شرطة المحافظة اللواء محمد رامي تقلا تم تخريج الدورة الأولى لكتائب البعث في محافظة درعا بعد تأخرها لسنوات عدة.

وأكد المعنيون خلال الفعالية على دور كتائب البعث ضمن المرحلة القادمة في إعادة الانتماء الفكري والإيمان بشعار الحزب وأفكاره الوطنية المبنية على أسس وفكر القائد المؤسس القائد الخالد حافظ الأسد وأشاروا إلى ضرورة ممارسة دورهم بشكل عملي ضمن المرحلة القادمة تحت راية الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي السيد الرئيس بشار الأسد، لافتين إلى أهمية الدورة الحالية لكتائب البعث كونها الأولى في محافظة درعا وتتوازى مع انتصارات الجيش العربي السوري على أرض المحافظة.

وبلغ عدد الخريجين (99) خريج من الرفاق والرفيقات البعثيين والذين سيتم فرزهم على الشعب والفرق الحزبية لممارسة دوهم بشكل فاعل ضمن المرحلة القادمة.

حضر الفعالية عدد من أعضاء قيادة فرع درعا لحزب البعث ورئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء المنظمات والنقابات المهنية.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي