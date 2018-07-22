درعا: تشغيل 27 مخبزاً في المناطق المحررة

أوضح المهندس وائل المفلح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا أنه بهدف تأمين مادة الخبز للمدن والبلدات المحررة في المحافظة تم تشغيل 25 مخبزاً تموينياً خاصاً بمعدل 2.2 طن دقيق تمويني لكل مخبز يومياً، وسيتم تباعاً تشغيل كافة المخابز في مختلف أرجاء المحافظة التي يتم تحريرها، علماً أنه كان يعمل في المحافظة قبل الأزمة 152 مخبزاً خاصاً ولم يبق عامل منها خلال سنوات الأزمة سوى 21 مخبزاً خاصاً ضمن المناطق الآمنة.

وبين المفلح لجهة المخابز الآلية أنه تم تشغيل مخبز بصرى الآلي بطاقة بين 8 إلى 10 أطنان يومياً، حيث يغطي حاجة مدينة بصرى والبلدات المحيطة بها مثل جمرين وصماد وسمج وطيسيا وغيرها.

وكشف مدير التجارة الداخلية أنه يتم وضع اليد على جميع المخابز وإلحاقها بالشركة العامة للمخابز لتعمل تحت إشرافها كمخابز احتياطية، ومثالها مخبز مدينة داعل الذي تم تشغيله على هذا الأساس بطاقة من 6 إلى 7 أطنان يومياً من الدقيق.

تجدر الإشارة إلى أن معاودة تشغيل المخابز الخاصة والعامة في المدن والبلدات المحررة لاقى استحسان الأهالي لكونه يؤمن لهم مادة الخبز بالسعر المدعوم 50 ليرة سورية للربطة الواحدة، بينما كانوا يشترونها في السابق بسعر 200 ليرة سورية.