درعا: تلقيح أكثر من 5000 طفل ضد شلل الأطفال في صحي طفس

انعكست حالة الاستقرار التي تعيشها مدينة طفس بريف درعا الشمالي الغربي على حملة التلقيح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال حيث شهد مركز طفس الصحي الأول إقبالا لافتا من الأهالي مصطحبين أطفالهم لإعطائهم اللقاح من عمر يوم حتى خمس سنوات.

منى الدوس مسؤولة حملة التلقيح بينت أن المركز منذ بدء الحملة حتى نهاية يوم أمس استقبل أكثر من 1500 طفل وطفلة لتلقي اللقاح، مشيرة إلى أن المجتمع المحلي في المدينة متجاوب مع الحملة واللقاح ياتي تباعا ويحفظ بطرق امنة.

الدكتور خالد حريدين رئيس المركز بين أن لدى المركز إضافة إلى الكادر العامل ضمنه 3 فرق جوالة تغطي عدة أحياء في المدينة، لافتا إلى أن هذه الفرق تمكنت من الوصول إلى 3500 طفل وطفلة في منازلهم.