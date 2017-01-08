درعا: تنامي القطاع الصناعي والحرفي وإدخال منشآت جديدة

ذكر مدير صناعة درعا المهندس عبد الوحيد العوض ان القطاع الصناعي والحرفي في المحافظة تنامى بشكل ملحوظ وتم إدخال منشات صناعية وحرفية جديدة في سوق العمل.

ودعا العوض المستثمرين إلى تفعيل العمل الصناعي والحرفي بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة وخاصة في الريف الشمالي التابع لمنطقة الصنمين، مبينا ان لجنة المحروقات تدعم الصناعيين والحرفيين بالمازوت اللازم لعمل منشاتهم ووزعت عليهم في العام الماضي نحو 2.4 مليون ليتر.

وأوضح العوض ان المديرية رخصت في الربع الرابع من العام الماضي 4 منشآت حرفية برأسمال 21 مليون ليرة ستوفر 8 فرص عمل، وأدخلت إلى سوق العمل منشأتين حرفيتين برأسمال 6 ملايين ليرة، لافتا إلى ان عدد المنشآت الصناعية المرخصة على القانون رقم 21 بلغ 14 منشأة منها 6 كيميائية و7 غذائية وواحدة هندسية برأسمال 972 مليون ليرة ستوفر 81 فرصة عمل في حين نفذت 7 منشات صناعية منها 4 كيميائية و2 غذائية وواحدة هندسية برأسمال إجمالي بلغ 185 مليون ليرة سورية وفرت 37 فرصة عمل.

وكانت مديرية الصناعة رخصت في العام 2015 ،5 منشآت حرفية و 3 منشآت صناعية و 9 مشاريع صناعية.