درعا.. توزيع مساعدات على عدد من أسر الشهداء والجرحى في بلدة بصير

ضمن احتفالية نظمها أهالي بلدة بصير بريف درعا الشمالي وزعت اليوم مساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية لعدد من أسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري والمحتاجين المقيمين في البلدة وذلك بالتعاون مع المحافظة.

وأشار نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة درعا المهندس عواد سويدان إلى أن المساعدات الروسية في جميع المجالات تؤكد دور روسيا جيشا وشعبا وقيادة في دعم سورية لمواجهة الإرهاب التكفيري وداعميه.

من جهتها لفتت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري الى أن عدد المساعدات بلغ 400 حصة غذائية فردية تم توزيعها على الأهالي المستهدفين معربة عن شكرها للحكومة الروسية على مواقفها الداعمة للشعب والحكومة السورية.

وبالتزامن مع توزيع المساعدات تم وضع نقطة طبية لمعاينة المرضى وتقديم العلاج لعدد من أهالي البلدة الذين اشادوا بدور الحكومة الروسية ودعمها لسورية في مواجهة الإرهاب والإجراءات القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.