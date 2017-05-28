درعا.. توزيع مساعدات غذائية على أهالي بلدى قرفا

في إطار الجهود المشتركة بين محافظة درعا ومركز التنسيق الروسي في حميميم لمساعدة الأهالي والمهجرين جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية ولتعزيز صمودهم تم اليوم توزيع مساعدات غذائية على الأهالي في بلدة قرفا نحو 25 كم شمال مدينة درعا.

وبين أمين عام محافظة درعا محمد خير أبو زيد أنه تم توزيع 435 سلة غذائية مقدمة من الحكومة الروسية على المهجرين والأسر الفقيرة وذوي الشهداء من أبناء البلدة وذلك في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه الحكومة الروسية للشعب السوري.

ونوه أبو زيد بموقف أهالي البلدة منذ الأيام الأولى لبدء الحرب الإرهابية على سورية وحمايتهم لبلدتهم حتى أصبحت ملاذا آمنا لكثير من المواطنين الذين لجؤوا إليها من مناطق انتشار الإرهابيين هربا من اعتداءاتهم وبطشهم.