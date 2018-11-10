درعا.. توزيع 9 ملايين ليتر مازوت للتدفئة

بدأت محافظة درعا توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة على المواطنين منذ منتصف شهر آب الماضي بواقع 200 ليتر لكل عائلة من أصل الكمية الإجمالية المخصصة لكل أسرة والبالغة 400 ليتر .

و اشار المهندس حسن السعيد مدير فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات البترولية “محروقات” إلى أن اللجان المشكلة وزعت لصالح التدفئة حتى تاريخه 9 ملايين ليتر بواقع 200 ليتر أو 100 ليتر حسب المنطقة مبينا أن المحافظة ترفد حاليا بـ 15 طلب مازوت يخصص جزء منها للقطاع العام والمخابز والنقل والباقي لزوم التدفئة أي ما يعادل عشرة طلبات يوميا بكمية تتجاوز 200 الف ليتر .

وأشار السعيد إلى أن مازوت التدفئة يوزع على المواطنين وفق جداول إسمية وبإشراف لجان مكونة من رؤساء البلديات وفعاليات حزبية ورسمية وشعبية.