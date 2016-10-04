درعا: توفير بذار القمح والشعير لتغطية احتياجات المزارعين

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا عن توفر 4 آلاف طن من بذار القمح المغربلة والمعقمة ونحو 67 طنة من بذار الشعير تتمتع بالجودة والمواصفات المطلوبة لتغطية احتياجات الفلاحين للموسم المقبل.

وبين مدير الفرع المهندس غازي الناصيف أن بيع البذار للراغبين سيتم خلال الأيام القادمة وبسعر 136 ليرة للكيلو الواحد من القمح و 125 ليرة للشعير، وفق وثيقة التنظيم الزراعي ولصالح الفلاحين والجمعيات الفلاحية.

يشار إلى أن الكميات المسلمة للفلاحين والجمعيات الفلاحية في الموسم الماضي بلغ 1210 أطنان من بذار القمح و 100 طن من بذار الشعير.