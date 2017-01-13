درعا.. ضبط مستودع يحوي 6 أطنان من مواد إغاثية غير مخصصة للبيع

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا بالتعاون مع مجلس المدينة 6 اطنان من المواد الإغاثية غير المخصصة للبيع بأحد المستودعات في المدينة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية لؤي المصطفى في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن دوريات حماية المستهلك ضبطت امس المواد الاغاثية في المستودع وقامت بحجزها وتسليمها لجمعية البر والخدمات الاجتماعية كما أحالت المخالف للقضاء المختص موجودا واغلقت المستودع.

وأغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال العام الماضي 189 فعالية لعدم مبادرة أصحابها للمصالحة على الضبوط المنظمة خلال المهلة القانونية كما نظمت 2334 ضبطا تموينيا وعالجت 62 شكوى للمواطنين ضمن القوانين والأنظمة النافذة.