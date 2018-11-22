درعا.. فعاليات فنية ومعرضا للفنون التشكيلية ضمن مهرجان أعياد تشرين

أطلقت مديرية التربية دائرة المسارح والموسيقا على مسرح دار الثقافة بدرعا فعاليات مهرجان أعياد تشرين للفنون بحضور أمين فرع الحزب الرفيق حسين الرفاعي والرفيق المحافظ محمد خالد الهنوس.

وتضمنت فعاليات المهرجان افتتاح معرض للفنون الجميلة ووصلة موشحات وأناشيد وطنية وتراثية شعبية قدمتها فرقة كورال دائرة المسارح والموسيقا، إضافة لعرض مسرحية بعنوان “مدرستنا وطن”تحدثت عن معاني الحب والذود عن حياض الوطن.

وأشار المعنيون إلى أن فعاليات المهرجان أعادت إحياء المشهد الثقافي بدرعا بعد سنوات من الحرب الظالمة التي شهدتها المحافظة.كما أشاروا إلى ذكرى الحركة التصحيحية التي بنت الدولة السورية الحديثة ومؤسساتها وأعادت بناء الجيش العربي السوري لتكون حرب تشرين التحريرية إحدى ثمار هذه الحركة مؤكدين أن صمود الجيش العربي السوري اليوم في مواجهة اعتى الهجمات التي تقودها عشرات الدول ضد سورية دليل على متانة إنجازات الحركة التصحيحية.مشيرين إلى أن السوريين الذين يحتفلون بذكرى أعياد تشرين سيحتفلون قريبا بالانتصار على الحرب الكونية التي تستخدم الإرهاب لتدمير سورية.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي