درعا: فلاحو الصنمين يطالبون بتخفيض أسعار الأعلاف وتأمين اللقاحات

دعا رؤساء الجمعيات الفلاحية و الفلاحون في رابطة الصنمين التابعة لاتحاد فلاحي درعا الى تخفيض اسعار المواد العلفية وتامين اللقاحات الضرورية للثروة الحيوانية في اوقاتها المحددة.

وطالبوا خلال انعقاد المؤتمر السنوي للرابطة في بلدة بصير بتأمين مستلزمات الانتاج وفتح شعبة لفحص الجرارات الزراعية في مدينة الصنمين، وصرف تعويضات للفلاحين عن سنوات الجفاف وشق الطرق الزراعية الضرورية التي تخدم العملية الزراعية، داعين الى تقديم التسهيلات لزراعة الأراضي واعطاء مكافات تحفيزية للفلاحين الذين سوقوا انتاجهم الى فرعي مؤسستي اكثار البذار والحبوب.

وأشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود الى الانجازات المحققة للفلاحين من مشروعات ري و سدود و غيرها، مؤكدا ان الاتحاد العام يعمل مع الجهات المعنية لتخفيض اسعار المواد العلفية بما ينعكس ايجابا على المربين.

ودعا رئيس رابطة الفلاحين في الصنمين محمد قنبس الى تأمين مستلزمات الانتاج و تسهيل مرور الاليات الزراعية اثناء نقلها للمحاصيل والتنسيق مع الجهات المعنية لزراعة كل الاراضي في المدن الامنة بمحصول القمح، مشيرا الى ضرورة تقديم تسهيلات لتسديد اثمان الاعلاف في فرع المصرف التجاري بالصنمين بغض النظر عن تعليمات الفرع القاضية بالسماح بالدفع حتى سقف معين.