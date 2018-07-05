درعا.. قافلة مساعدات إلى بلدة الغارية الشرقية

أرسلت محافظة درعا اليوم قافلة مساعدات جديدة إلى المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار، وذلك في إطار الاجراءات الحكومية لدعم وتأمين احتياجات المواطنين.

وذكرت المصادر أن القافلة هي الثالثة من نوعها خلال الأيام الـ 4 الماضية وتم تخصيصها إلى بلدة الغارية الشرقية التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار قبل عدة ايام بعد رضوخ المجموعات المسلحة وتسليم أسلحتها، وتتألف وفق رئيس مجلس بلدة الغارية الشرقية معن الزعبي من 4 شاحنات تضم 16 طنا من مادة الدقيق التمويني و500 أسطوانة غاز منزلي و7 آلاف ليتر بنزين و6 آلاف ليتر مازوت.

وكانت محافظة درعا زودت أمس المخابز في قرى وبلدات الغارية الشرقية والجيزة والسهوة وغصم والكرك الشرقي وابطع والمسيفرة وداعل بالدقيق في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة والجهات المعنية لإعادة الحياة الطبيعية للمناطق التي تم تحريرها من الارهاب.

وتعمل الجهات المعنية في محافظة درعا بوتيرة متسارعة لإعادة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات التي تم تحريرها من الارهاب من خلال عمليات إصلاح وبناء ما دمره الإرهاب وتأمين مقومات الحياة الطبيعية للأهالي فيها ولتشجيع من غادرها نتيجة الارهاب على العودة إلى أرضه وبدء حياة آمنة مستقرة فيها.