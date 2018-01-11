درعا.. متابعة تنفيذ الخطة الزراعية

البعث ميديا – درعا – دعاء الرفاعي

عقد المجلس الزراعي الفرعي برئاسة محمد خالد الهنوس محافظ درعا اجتماعاً لمتابعة واقع الخطة الزراعية في المحافظة ونسبة تنفيذها حيث اجتمع مع رؤساء الوحدات الإدارية والروابط و الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية والمعنيين في مديرية الزراعة وعدد من الفلاحين.

واسمتع المحافظ من قبل رؤساء الوحدات الإرشادية والبلديات حول نسبة الأراضي المزروعة وغير المزروعة ونسبة تنفيذ الخطة الزراعية لكل منطقة.

وأكد الهنوس على ضرورة اعتماد الاحصائيات الدقيقة من قبل الوحدات الإرشادية والجمعيات بعد المشاهدة والتدقيق لافتاً إلى توفر جميع مستلزمات الانتاج بما في ذلك بذار القمح والأسمدة والمازوت لزوم الزراعة لكافة المناطق الأمنة والساخنة مؤكداً أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة للأخوة الفلاحين في سبيل تسليم محاصيل القمح.

ووجّه الهنوس إلى ضرورة زرع من 3-5 دونما كحد أدنى لكل من يملك بئر مرخص في المحافظة كما وجّه بتكريم الجمعيات الفلاحية والروابط والبلديات التي انتهت من تنفيذ خطتها الزراعية.

وأكد معاون مدير الزراعة أن نسبة تنفيذ الخطة الزراعية الحالية للقمح هي 44% بالنسبة للأراضي المروية و البعل منوهاً إلى أن مايحتاجه الواقع الزراعي حالياَ هو الأمطار خاصة أن الهطولات المطرية في المحافظة خلال هذا الموسم لاتزال منخفضة.

حضر الاجتماع الرفيق عبد الكريم الجباوي رئيس مكتب الفلاحين ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس عواد سويدان.