درعا.. مساعدات لأهالي خربة غزالة والكتيبة من الهلال الأحمر

وزعت فرق الهلال الأحمر العربي السوري مساعدات غذائية في بلدتي خربة غزالة والكتيبة بريف درعا الشمالي الشرقي، في إطار تأمين احتياجات المواطنين العائدين إلى بلداتهم في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار

رئيس الفرع الدكتور أحمد المسالمة بين أن فرع الهلال في درعا بدأ بتوزيع 2200 سلة غذائية متنوعة لأهالي بلدة خربة غزالة العائدين إليها، و300 سلة غذائية للأهالي في بلدة الكتيبة، ضمن سلسلة عمليات استجابة إنسانية لمناطق متعددة في المحافظة.

كما أوضح بأن المساعدات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العمل ضد الجوع.