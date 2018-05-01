درعا.. ندوة حوارية حول الثقافة الوطنية

بمشاركة عدد من الباحثين والإعلاميين أقامت مديرية الثقافة بدرعا بالتعاون مع جامعة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع درعا ندوة حوارية تحت عنوان (الثقافة الوطنية ودورها في بناء الإنسان) في مبنى كلية التربية بجامعة دمشق فرع درعا، بحضور الرفيق أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الإشتراكي حسين الرفاعي ومحافظ درعا محمد خالد الهنوس.

وتضمنت الندوة محورين أساسيين تناولا دور الثقافة الوطنية في بناء الإنسان و شارك فيها الدكتور ابراهيم المصري الذي تحدث عن الانتماء الوطني ووعي الهوية و أهمية نشر ثقافة الحوار، بالاضافة إلى أهمية التركيز على النشاطات الثقافية لأنها تقدم وجه سورية الحضاري وتعيد إلى الواجهة قيم الحق والخير والجمال وكل الجماليات التي اشتهرت بها الشخصية السورية عبر التاريخ.

بدوره الباحث والأستاذ محمد الحوراني تحدث عن دور الثقافة في بناء الإنسان، والتأكيد على تعزيز مفهوم المواطنة، والتفوق في تحقيق معادلة العقد الاجتماعي الذي لن يكتفي بتعزيز فكرة المواطنة عن طريق المشاركة في الحياة العامة بل والعمل على إيقاظ روح الانتماء لبلد أرهقته الحرب لسبع سنوات وذلك بالاجتهاد وبالعمل المؤسساتي ومن ثم ننفذ المشروع الوطني للاصلاح الاداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد ليكون بحق اللبنة الأساسية في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

كما تحدث الإعلامي مصطفى المقداد عن ثقافة العمل الطوعي وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مبينا دور الثقافة التي رأى بأنها طريقة حياة ونمط تفكير، وتتطلّب من المثقف ألا يكون منارة معرفية وإنما منارة سلوكية، وبأن الوطنية منها ليست كل ما ينتج وطنياً لأن الوطن ليس أرضاً فقط،إنه إنسان وتاريخ ولغة وثقافة، أرض الأجداد وتاريخ نضالهم وأحلامهم وانكساراتهم، خطوات الطفولة وأحلام الشباب وذكريات الشيخوخة، والانتماء إليه، ليس حاجة مادية نفعية وإنما وعي لمفهوم الدولة القائمة على وحدة الأرض ونسيجها الاجتماعي والمؤسساتي.

من جانبه تحدث الباحث الدكتور معمر هوارنة عن تعزيز ثقافة احترام المواطن للملكية العامة والحفاظ عليها، والتأكيد على إعادة بناء الثقافة الوطنية لتسهم في توطيد الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي، وهذا يتطلب الانتقال من الأحادية إلى التعددية ونشر ثقافة الاختلاف والتنوع، وتوسيع طيف مفهوم الثقافة الوطنية، ونشر الثقافة العصرية الحداثية، إلى جانب تعزيز نزعة الشك المعرفي لدى المثقف ولدى الشباب خصوصاً.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي