درعا: وحدة غاز الصنمين تستأنف عمليات الإنتاج بعد توقف استمر 17 يوما

استانفت وحدة غاز الصنمين بمحافظة درعا عمليات الانتاج بعد توقف لمدة 17 يوما نتيجة عطل في المضخة الرئيسية.

وأشار رئيس قسم توزيع الغاز المهندس عدنان النابلسي الى ان الانتاج يتم حاليا وفق الحاجة وبكمية تتراوح بين 4

و 5 آلاف اسطوانة يوميا، مبينا ان التوزيع على المواطنين يجري وفق قرارات لجنة المحروقات الفرعية واللجان في المدن الرئيسية.

واوضح النابلسي ان الوحدة تغطي احتياجات كامل المحافظة بعد خروج القسم الرئيسي في غرز عن الخدمة جراء الاعتداءات الارهابية.

وبدأ العمل بوحدة الغاز في الصنمين في نيسان عام 2014 وتصل طاقتها الانتاجية الى 18 الف اسطوانة يوميا.