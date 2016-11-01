دعما لجرحى الجيش.. حملة تبرع بالدم في حلب

تقديرا لتضحيات الجيش والقوات المسلحة في سبيل الوطن نفذ اليوم نحو 500 من أعضاء القيادا ت والفرق والشعب التابعة لفرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي حملة واسعة للتبرع بالدم وذلك في مقر بنك الدم بالمدينة.

وعبر عدد من المتبرعين عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات بواسل الجيش والقوات المسلحة الذين يخوضون معارك الشرف والكرامة ضد الإرهاب وداعميه، مؤكدين حتمية انتصار سورية على جميع أعدائها ووقوفهم في خندق واحد مع الجيش العربي السوري حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

وأكدت عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام سلمى شيخ حنا ان التبرع بالدم لأبطال الجيش العربي السوري هو أقل ما يمكن تقديمه إزاء تضحياتهم في سبيل عزة وكرامة الوطن، وقالت: نحن مستعدون لتقديم الغالي والنفيس من أجل أن يبقى الوطن عصيا ومنيعا على كل أعدائه مستمدين قوتنا من تلاحم الشعب مع الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.