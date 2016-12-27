دعما لجرحى الجيش… مجموعة /ماى سنتر/ الاقتصادية تنفذ حملة تبرع بالدم فى درعا

تقديرا لبطولات الجيش العربى السورى ودعما للجرحى الابطال عسكريين ومدنيين نفذ العاملون فى مجموعة /ماى سنتر/ الاقتصادية والعيادات الخيرية فى درعا حملة تبرع بالدم فى بنك الدم بمدينة درعا.

ولفت رجل الاعمال المغترب تامر بلبيسى مستثمر المجموعة وموءسس العيادات الخيرية الى ان التبرع بالدم هو اقل ما يمكن تقديمه لمن يضحى بدمه وروحه فى سبيل الحفاظ على امن الوطن واستقراره مشيرا الى ان الحملة مستمرة عدة ايام وتستهدف ايضا الجرحى المدنيين الذين طالتهم اعتداءات التنظيمات الارهابية بالقذائف فى مدينة درعا وغيرها من قرى وبلدات ريف المحافظة.

وبين نبيل السعدى مدير الموارد البشرية فى المجموعة أن 70 من العاملين فى المجموعة والعيادات سيتبرعون بالدم تباعا خلال عدة أيام لافتا الى ان هذه الحملة تعبر عن التفاف ابناء الوطن حول بطولات وتضحيات رجال الجيش والقوات المسلحة فى تصديهم للارهاب.

المشاركة وسام العساف اشارت الى انه لا يمكن الارتقاء الى تضحيات الجيش والجرحى الابطال والمدنيين الصامدين فى وجه الاعتداءات الارهابية والمشاركة فى حملة للتبرع بالدم هى أقل ما يمكن تقديمه لهم تعبيرا عن امتنان السوريين لتضحياتهم.