دعما للمشاريع الخدمية… أكثر من 10 مليارات ليرة إعانات للمحافظات

وصلت كتلة الإعانات التي منحتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمحافظات هذا العام إلى حوالي “10.748” مليارات ليرة وذلك بهدف دعم الوحدات الإدارية لإكمال الاعتمادات المطلوبة، و لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية التي تقوم تلك الوحدات بدراستها ورصد الاعتمادات اللازمة لها من مواردها الذاتية ومن اعتمادات الموازنة المستقلة للمحافظة لتنفيذ طرق وصرف صحي ونظافة وغيرها.‏

ويتم أخذ جميع الوحدات الإدارية بعين الاعتبار عند تقديم الدعم المادي بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات المطلوبة خلال المرحلة الحالية التي انعكست سلباً على تحقيق الموارد وتقديم الخدمات، وبالتالي فإن موازنات الوحدات الإدارية “مدن– بلدان– بلديات” لا تكفي للإنفاق على الخدمات والمشاريع وإنما تحتاج إلى دعم مالي من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والذي يتجلى بمنحها تلك الإعانات.‏

كما تم منح “850” مليون ليرة من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لعدد من المحافظات، حيث تم منح محافظة ديرالزور 400 مليون ليرة، ومنح 250 مليون ليرة لمحافظة الرقة، كذلك تم تقديم الدعم لمحافظة الحسكة بقيمة 200 مليون ليرة، وذلك مساهمة لدعم الموازنات المستقلة لهذه المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية تنعكس على تحسين الواقع الخدمي.‏

كذلك أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مجموعة من القرارات التي منحت بموجبها المحافظات مبلغاً يقدر بـ 76 مليون ليرة، مساهمة منها في دعم موازناتهم المستقلة لعام 2018 لصالح مديريات الدفاع المدني في المحافظات، كما قدمت الوزارة 25 مليون ليرة بهدف دعم الموازنة المستقلة لمحافظة القنيطرة لعام 2018.‏