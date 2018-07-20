دعموش: انتصارات الجيش العربي السوري غيرت المشهد في المنطقة

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه على التنظيمات الإرهابية المسلحة وداعميها غير المشهد الميداني والسياسي في المنطقة لمصلحة محور المقاومة.

وأشار دعموش في كلمة اليوم إلى أن هذه الانتصارات تصب في مصلحة لبنان وأمنه واستقراره وتسهم في عودة جميع المهجرين السوريين جراء إرهاب هذه التنظيمات إلى وطنهم سورية.