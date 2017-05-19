دعموش: سورية ومحور المقاومة سينتصران على الإرهاب

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش أن سورية ومحور المقاومة سينتصران على الإرهاب ويحبطان كل المؤامرات والمخططات الخارجية.

وقال دعموش في تصريح اليوم إن “القمم التي تدعو إليها السعودية برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام في الرياض هي بالتأكيد ليست من أجل الانتصار لفلسطين ولا من أجل دعم مطالب الأسرى الفلسطينيين الذين مضى على معركتهم معركة الحرية والكرامة أكثر من شهر” مضيفا “إن كل ما يهم الولايات المتحدة والرئيس الأميركي بالتحديد هو استكمال سياسة الابتزاز المالي والاستيلاء على مئات مليارات الدولارات”.

وأوضح أن أعداء سورية يتآمرون عليها منذ سنوات ويحاولون إسقاطها لكنهم فشلوا بينما محور المقاومة ينتقل من نجاح الى آخر ومن إنجاز إلى آخر في سورية والعراق وهو يزداد قوة وثباتاً وعزماً على مواصلة المعركة حتى القضاء على الإرهاب في هذه المنطقة.