دعموش: مشروع أمريكا الإرهابي فشل في ضرب سورية والمقاومة

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش مجدداً أن انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه أفشلت المخطط الصهيو أمريكي الإرهابي في المنطقة.

وقال دعموش: إن مشروع أمريكا الإرهابي فشل في ضرب سورية والمقاومة وفرض سيطرتها على المنطقة وتحقيق أهدافها عبر دعم التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” وجبهة النصرة وذلك بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها فلجأت أميركا إلى مشروع تقسيم المنطقة”.

ولفت دعموش إلى أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة هي نفس الاستراتيجية القديمة التي تقوم على نشر الفتن والحروب والإرهاب في المنطقة العربية والعالم وقهر الشعوب وإخضاعها للهيمنة, مؤكداً أن أميركا هي أساس الإرهاب وأصله وتاريخها حافل بالجرائم ضد شعوب المنطقة.

وأشار دعموش إلى أن دول محور المقاومة تستند في مواجهتها الضغوط والعقوبات الأمريكية إلى تأييد شعوبها وإرادتهم ورفضهم الخضوع لأميركا و”الكيان الصهيوني”.

ودعا دعموش اللبنانيين إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي بتعزيز الوحدة الوطنية وعدم الإصغاء للإملاءات الخارجية والتمسك بعناصر القوة التي يملكها لبنان وفي مقدمها معادلة الجيش والشعب والمقاومة.