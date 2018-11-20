دعم المدارس أبرز مطالب فعاليات طرطوس التربوية الشوفي: بناء الأجيال المحصّنة بالعلم والمعرفة

طرطوس- محمد محمود:

التقى الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي مع الفعاليات التربوية في محافظة طرطوس، وتمّ خلال اللقاء مناقشة موضوع الدروس الخصوصية، والمدارس الخاصة ورياض الأطفال، كما تمّ بحث دور الحزب في دعم المنظمات الشعبية، وخاصة منظمة طلائع البعث والأنشطة الفعالة التي تقوم بها في العملية التربوية.

وأكد الرفيق الشوفي أهمية الرسالة المقدّسة التي يؤديها المعلم في بناء الأجيال المحصّنة بالعلم والمعرفة، والدور المهم الذي يضطلع به، كونه الركيزة الأساسية في العملية التربوية، وتنفيذ هذا الدور بالطريقة المثلى ينهي ويفشل كل فكر إرهابي، وشدد على ضرورة تحسين الأداء والواقع التربوي والثقافي والمعرفي باستمرار، والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تتعرض لها سورية، وغرس قيم ومعاني ودلالات انتصارات جيشنا في عقول وقلوب ونفوس الناشئة والأطفال، وتحقيق حالة تفاعل إيجابية بنّاءة بين المدرسة والكوادر التربوية والتعليمية وبين الأسرة والمجتمع.

وأشار الرفيق الشوفي إلى ضرورة خلق تشاركية حقيقية بين كل الجهات المعنية لتعزيز قدرات وإبداعات الطلبة في كل المجالات، ولفت إلى أن الاستهداف الإرهابي لسورية بدأ بضرب المدارس، بهدف ضرب القيم والمبادئ، وضرب الإسلام، وتشويه صورته الحقيقية، ولكن مخططاتهم فشلت بفضل تضحيات الجيش، وصمود الشعب، وحكمة القائد المفدى السيد الرئيس بشار الأسد، مقدراً حجم الجهد الذي يقوم به الفريق التربوي المكوّن من مكتب التربية والطلائع المركزية، ووزارة التربية، ونقابة المعلمين، ومنظمة طلائع البعث، والذي يعمل بشكل متكامل في سبيل تقديم أفضل حالة للتعليم واستمراره، كونه السد المنيع بوجه الجهل والإرهاب.

وتحدّث الرفيق عزت عربي كاتبي، رئيس منظمة طلائع البعث، عن الحاجة الماسة لتقديم الدعم اللازم للمنظمة، وخاصة في معسكرات الطلائع، ودعم مجلة الطليعي، والمنظمة اليوم في صدد طباعة العدد الثالث منها.

من جهته دعا نقيب المعلمين في سورية وحيد الزعل إلى ضرورة صرف مستحقات الشهداء التربويين من صندوق إعانة الوفاة واستثنائه من الدور، فيما تحدّث مدير تربية طرطوس عبد الكريم حربا عن المناهج التربوية الجديدة، ودور المدرسين الذين اضطلعوا على طرق حديثة في التربية بتوصيل هذه المناهج للطلاب، وأهمية تقسيم الصفوف إلى مجموعات للتدريس بطرق أفضل.

وتركّزت المداخلات حول ضرورة زيادة عدد المدارس في محافظة طرطوس، وزيادة دعم العملية التربوية، والاهتمام بالأنشطة الرياضية.

حضر اللقاء الرفاق أمين فرع طرطوس للحزب محمد حبيب حسين، والمحافظ صفوان أبو سعدى، وفعاليات شعبية وتربوية.