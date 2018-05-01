دعم المراكز الصحية دوائياً

دمشق– البعث

دعا مدير صحة دمشق الدكتور محمد رامز أورفلي إلى ضرورة تحديث المراكز الصحية وآلية عملها ولاسيما فيما يتعلق بالإمداد الدوائي، مبيناً خلال اجتماعه مع رؤساء الدوائر والمناطق والمراكز الصحية و التخصصية أهمية نجاح آلية صرف أدوية السكري والأمراض المزمنة، ودقة الأداء بتلك المراكز في عملها بما فيها المركز التخصصي لأمراض القلب الذي أثبت نجاح تجربته المنهجية والعلمية في تأمين الدواء المزمن لشريحة واسعة من المرضى المزمنين بدقة حققت وفراً كبيراً يتم استخدامه في تأمين دوائي أوسع لتلبية حاجة المرضى المزمنين، كما شدد على ضرورة حسن المعاملة للمرضى وذويهم في كافة المراكز الصحية.