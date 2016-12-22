دعم المشروعات التنموية الصغيرة في مؤتمر الفرقة الخامسة للحزب بجامعة تشرين

عقدت الفرقة الخامسة في الشعبة الثالثة للحزب في فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق الدكتور لؤي صيوح أمين الفرع .

وتركزت المقترحات والتوصيات على افتتاح فرع للمؤسسة الاستهلاكية داخل الحرم الجامعي, ودعم المشروعات التنموية الصغيرة وإصدار قانون للتقاعد المبكر الإلزامي, وإقامة دورات كمبيوتر لأعضاء قيادات الفرق, وتوزيع الموارد الذاتية بحيث تشمل جميع العاملين والإداريين في الجامعة, وإصدار كتيب تعريفي بصندوق خزانة التقاعد في نقابة المعلمين.

وأكد الرفيق الدكتور لؤي صيوح أمين الفرع أهمية هذه المؤتمرات في تسليط الضوء على العمل الحزبي وتطويره عبر تقييم سنوي لهذا العمل ليتم رفع التوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة والخطط الموضوعة بالشكل الأمثل, كما أكد تكامل العمل بين المؤسسات الحزبية والنقابية والإدارية على أن تقوم كل منها بالدور الذي حددته الأنظمة والقوانين, مشيراً إلى أن الأولوية في المطالب لتعزيز صمود الجيش العربي السوري بما يسهم في تعزيز انتصاره على أعداء الوطن, مؤكداً أن سورية تنتصر بجيشها وشعبها الأبيّ وقيادتها الحكيمة وعلى رأسها الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد, بفضل شهدائها الأبرار وبطولات جيشها ووفاء أصدقائها.

وحضر المؤتمر أيضاً الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي، ونائبي رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والعلمية وامين الجامعة.

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة