دعم حكومي لمشفى البيروني: إنشاء وحدة زرع نقي

دمشق- محمد زكريا:

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال زيارته أمس للهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي على تأمين جهاز مرنان وجهاز التصوير والتشخيص الدقيق جداً “البوزيتروم” في خطة العام القادم، وإنشاء وحدة زرع نقي، وتزويد المشفى بسيارتي إسعاف، وزيادة كادر التخدير في المشفى.

وعلى هامش الزيارة تم تكليف وزارتي الصحة والتعليم العالي بوضع خطة تدريب منظّمة للكوادر العاملة في المشفى، وتحسين المشهد البصري من خلال زراعة المساحات المتوفّرة، والبدء بصيانة وتأهيل المشفى الذي تضرّر بفعل الإرهاب، كما تم تكليف وزارتي التعليم العالي والإدارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق بإيجاد آلية لتأمين وصول المرضى والمراجعين من مركز المدينة إلى المشفى.

وفي لقاء مع الكوادر الإدارية والطبية في المشفى تمت مناقشة التحديات التي تواجه العمل، خاصة تعديل نظام الحوافز وطبيعة العمل للكوادر الطبية وأعضاء الهيئة التدريسية، وتزويد المشفى بالأجهزة الضرورية لرفع مستوى الخدمات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا الصرح الطبي الذي صمد بكوادره وبنيته التحتية خلال سنوات الحرب الإرهابية، وقدّم الشهداء والجرحى، مؤكداً أهمية وضع خطة تطويرية لعمل المشفى من النواحي الإدارية والطبية والعلاجية، وإنجاز رؤية نوعية لتحفيز الكوادر، مبيناً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لسد النقص في جرعات العلاج الأساسية نتيجة العقوبات والحصار الجائر. وفي بداية الزيارة استمع رئيس مجلس الوزراء من المراجعين والمرضى في مختلف الأقسام إلى مدى جودة الخدمات المقدمة إدارياً وعلاجياً وطبياً ودوائياً، والصعوبات التي يعانون منها، خاصة تأمين وسائل النقل، والنقص الحاصل في بعض الأدوية النوعية.

ويعد مشفى البيروني الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي المشفى التخصصي الوحيد في سورية لمعالجة الأورام، ويقدّم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والمتابعة للحالات الورمية بشكل مجاني، إضافة إلى الخدمات التعليمية في تدريب الكوادر الطبية والتمريضية.