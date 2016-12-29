دعم صندوق أسر الشهداء والجرحى وإيجاد مصادر تمويل وموارد جديدة اللاذقية

بحثت هيئة متابعة شؤون أسر الشهداء في فرع الحزب باللاذقية خلال اجتماعها برئاسة الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب في المحافظة وحضور الرفاق أعضاء قيادة الفرع سبل واليات دعم صندوق اسر الشهداء والجرحى، وايجاد موارد جديدة وتفعيل التعاون والتواصل مع مختلف الفعاليات والمنظمات والهيئات في المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل العمل واجراءات استملاك قطعتين من الأرض في منطقة توسع دمسرخو باللاذقية لمصلحة الهيئة لاستثمارهما مستقبلا في إطار سعي الهيئة لايجاد مصادر متنوعة لتمويل الصندوق لتلبية احتياجات ذوي الشهداء والجرحى وتخفيف الاعباء المادية والمعنوية عنهم.

واقترح عدد من الاعضاء الاستفادة من بعض المنظمات كالاتحاد النسائي لتدريب السيدات على اعمال تكون مقدمة لمشاريع صغيرة، مؤكدين ضرورة إيجاد موارد جديدة والتواصل مع القطاع الخاص ليكون مساهما فاعلا في دعم الصندوق وعمل الهيئة.

وأكد الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم لذوي الشهداء والجرحى وفق برامج عمل تكاملية بين مختلف القطاعات والمؤسسات والفعاليات بما سهم في تعزيز وتفعيل خطط ومشروعات دعم أسر الشهداء، مؤكدا ان الانتصار الذي تحقق في حلب على الارهاب وداعميه سيكون الانطلاقة نحو الانتصار الكبير وتطهير كامل تراب سورية من دنس الإرهابيين التكفيريين.

البعث ميديا- اللاذقية: مروان حويجة