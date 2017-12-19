دعم مدارس الريف أهم مطالب المجلس السنوي لفرع طلائع البعث باللاذقية

عقد فرع طلائع البعث باللاذقية اليوم مؤتمره السنوي تحت شعار (إن أمامنا مهاما واسعة في المستقبل في مقدمتها إيلاء الأجيال الناشئة كل الاهتمام والرعاية) وذلك في المسرح القومي باللاذقية.

وأكد المجتمعون على ضرورة إعادة النظر في الخارطة المدرسية بحيث يتم لحظ قاعات للأنشطة والمسرح وتأمين اللباس الطليعي الكامل للمشاركين في دورات كلية التربية والطليعيين المشاركين في مراكز الأنشطة الطفلية وإعادة النظر بالمناهج وتضمين منهاج كلية التربية مادة التربية الطليعية و بناء مدرسة لأبناء الشهداء في المحافظة وتخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية لعرض أنشطة الفروع على المحطات الفضائية . وطالبوا بدعم مدارس الريف بمدرسين لكافة المواد مع إقامة دورات لمدرسي الرياضة والفنون بالإضافة إلى تشميلهم بمسابقات الرواد وعودة فتح معسكرات الطلائع في المحافظة وتسمية حديقة باسم الطلائع وتفريغ مشرف الوحدة وإقامة فعاليات وملتقيات في المدارس الخاصة وتخصيص مكاتب المنظمة بكتلة مالية ضمن الموازنة العامة.

وقال الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب إن طلائع البعث تربّوا تربية صحيحة في منظمة طلائع البعث التي تحمل عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي وحب الشهادة وحب الوطن ولن تستطيع أي قوة مهما عظمت أن تنال من سورية لأنها قوية وهي الصانعة للنصر.

وأكد الدكتور عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث أن المنظمة أثبتت أنها ركيزة من صمود وبقاء وانتصار الوطن وبناء أجيال مصقولة مشددا على ضرورة حضور أطفال الطلائع وتمثيلهم في المجلس ودراسة الصعوبات التي تواجههم وسبل تجاوزها والتركيز على الإيجابيات والاهتمام بالطفل وضمان حقوقه . وبدوره أشار الرفيق عماد مهنّا رئيس مكتب التربية وطلائع البعث الحزبي الفرعي إلى التفاني والإخلاص والعطاء الذي يقدمه مشرفو الطلائع وإلى السعادة بمواكبة نشاطات أطفال الطلائع زهور الحاضر وبناة المستقبل.

وشدد ممثل وزارة الأوقاف غيدق ناصر على ضرورة تعليم الأطفال أن الدين هو الأخلاق وهو مجمل الرسالات السماوية وهو المحبة والتراحم وإعادة عمار الأطفال يكون على المستوى العلمي والأخلاقي وهذا مهمة وزارة التربية.

حضرالمؤتمر الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب والدكتور أمير اسماعيل عضو المكتب التنفيذي لشؤون التربية والطلائع والرفاق أمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية ومدير التربية عمران أبو خليل وممثلو وزارة الأوقاف والتربية وأعضاء من قيادة فرع إدلب لطلائع البعث وعدد من مشرفي الوحدات والمدرسين والمهتمين.

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد