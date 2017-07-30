دعم مياه الشرب ببانياس وعنازة الجرد ب 316 متر مكعب

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس بئرا ارتوازية بمدينة بانياس في الخدمة كما بدأت باستثمار بئر مياه جديدة ضمن مشروع عنازة بحنين في ريف طرطوس.

وأوضح مدير المؤسسة نزار جبور أن غزارة البئر الارتوازية التي وضعت في الخدمة بمدينة بانياس تبلغ 300 متر مكعب في الساعة وتم وصلها مباشرة بخزان المدينة ومحطة ضخ القدموس الأولى.

وأضاف إنه تم البدء أيضا باستثمار بئر مياه جديدة ضمن مشروع عنازة بحنين في ريف طرطوس بغزارة تقارب 16 مترا مكعبا في الساعة مع استبدال التجهيزات الكهربائية والميكانيكية لتتناسب مع الغزارة الجديدة للمشروع ما يسهم بتحسين الواقع المائي وزيادة معدل نصيب الفرد في قريتي العنازة والحنفية.

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