دعوة الطلاب المقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة لتثبت قبولهم

دعت وزارة التعليم العالي الطلاب المقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة “المرحلة الاولى” للعام الدراسى /2016/2017/ الى تثبيت قبولهم في مراكز التسجيل المحددة في اعلان المفاضلة بدءا من اليوم ولغاية يوم الاثنين /9/1/ 2017، مؤكدة أن كل طالب لم يثبت قبوله في هذه الفترة يعتبر مستنكفا.

وبينت الوزارة في اعلانها أن على الطالب المرفوضة رغباته في “المرحلة الاولى” ولا يرغب بالاستمرار بمفاضلة “المرحلة الثانية” أن يقدم طلب استنكاف في مراكز التسجيل المحددة خلال الفترة المذكورة.

ولفتت الى أن كل طالب قبل في المنحة نتيجة المفاضلة النهائية “المرحلة الثانية” يرقن قيده في الجامعة الحكومية اذا كان مسجلا فيها ولا يحق له التسجيل في الجامعة الحكومية اذا كان قبل فيها ولم يسجل بعد.

وكانت الوزارة أعلنت الخميس الماضى النتائج الاسمية لمفاضلة منح الجامعات الخاصة السورية للعام الدراسى /2016/2017/ التي أعلنت عنها في 22 من تشرين الثاني الماضي، مبينة الحدود الدنيا للفرعين الادبي والعلمي.