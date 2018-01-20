دعوة فلسطينية “للجنائية الدولية” لمنع جرائم الاحتلال

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إلى ممارسة ولايتها القانونية ودون إبطاء لمنع استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي في بلاغ قدمه إلى بنسودة ونقلته وكالة وفا الفلسطينية تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مشيرا على وجه الخصوص إلى حالات انتهاك حقوق الاطفال ولاسيما الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي البالغة 16 عاما من النبي صالح منذ 19 كانون الأول الماضي.

وأضاف البلاغ ان عملية الاعتقال تنتهك بوضوح القانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقيات حقوق الطفل ومناهضة التعذيب والعديد من المواثيق والمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الانسان كما ترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المالكي في البلاغ أن هذه الجرائم الممنهجة والواسعة النطاق تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين والإسراع في فتح تحقيق جنائي يسهم في ردع مجرمي الحرب وتحقيق العدالة ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الاسرائيليين.

وكانت محكمة عوفر للاحتلال مددت الأربعاء الماضي للمرة الرابعة على التوالي فترة اعتقال التميمي التي اعتقلت الشهر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها.