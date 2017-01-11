دعوة لافتتاح مكاتب لدعم أسر الشهداء بعدد من المناطق في حماة

طالب أعضاء الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في محافظة حماة خلال اجتماعهم أمس بافتتاح مدارس لأبناء الشهداء في المحافظة وإعفاء أسر الشهداء من الفوائد وغرامات التأخير على القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة وافتتاح مكاتب لمتابعة شؤون أسر الشهداء في “سلمية ومحردة والغاب”.

وأكد الأعضاء ضرورة أن تكون الأولوية في استثمار الأكشاك العائدة لمجلس مدينة حماة لأسر الشهداء ومعاملة ذوي الشهداء المدنيين الذين استشهدوا جراء الاعتداءات الإرهابية معاملة ذوي الشهداء العسكريين في المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وأن تكون عقود استثمار مخابز القطاع العام من قبل أسر الشهداء خاصة في معمل شركة حديد حماة ومجلس مدينة حماة.

ونوه أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الهيئة مصطفى سكري بتضحيات الشهداء في سبيل سورية التي ستنتصر على الإرهاب بتلاحم شعبها وحكمة قيادتها، لافتا إلى ضرورة أن تصب جميع الجهود والمبادرات في حقل دعم أسر الشهداء.

بدوره بين محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري أنه ستتم إعادة النظر في العقود الممنوحة للقطاع الخاص في استثمار مخابز عدد من جهات القطاع العام خاصة في معمل شركة حديد حماة وإمكانية منح استثمارها لأسر الشهداء وكذلك الأمر بالنسبة لمخبز مجلس مدينة حماة.