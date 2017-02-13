دعوة لتفعيل العمل الجماعى والتطوعى لمواجهة حصار داعش لمدينة دير الزور

دعا محافظ ديرالزور محمد إبراهيم سمره الأهالى إلى تفعيل العمل الجماعى والتطوعى لتعزيز الصمود فى مواجهة الحصار الذى يفرضه تنظيم/داعش/ الأرهابى على المدينة منذ أكثر من سنتين.

ولفت المحافظ خلال مشاركته فى تخريج دورة للمتطوعات بالدفاع المدنى اليوم الى أن النصر قادم على تنظيم داعش الارهابى وأصبح قريبا بفضل صمود الاهالى وتضحيات الجيش العربى السورى الذى يدافع عن مدينة ديرالزور وأهلها.

وأكد المحافظ أهمية الدور القادم للمشاركات بدورة الدفاع المدنى فى تعزيز صمود الاهالى ورفد جهود الكوادر الطبية عبر تقديم الخدمات

الاسعافية للمواطنين فى المدينة التى يستهدفها تنظيم/داعش/الارهابى يوميا بعشرات القذائف.

وشارك فى الدورة التى أقامها فرع الاتحاد النسائى بالتعاون مع مديرية الدفاع المدنى فى ديرالزور 36 متطوعة فى المشفى العسكرى بالمدينة وتضمنت دروسا نظرية وتدريبا عمليا لمدة 15 يوما حول أسس تقديم الاسعافات الاولية.

وأشارت رئيس فرع الاتحاد النسائى كوثر العثمان إلى أن نساء دير الزور يواصلن القيام بدورهن الوطنى فى مساندة الجيش العربى السورى وابناء دير الزور المحاصرين الذين يستهدفهم التنظيم الارهابى بقذائفه الغادرة من خلال هذه الدورات التى سبق أن أقيم العديد منها وتسهم المتطوعات فى إسعاف الجرحى وتقديم المساعدة للكوادر الطبية فى المدينة.

وتم خلال تخريج الدورة تنفيذ بيان عملى من المتطوعات على عدة حالات مفترضة لإسعاف مصابين وجرحى.