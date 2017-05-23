دعوة لمزارعي لمكافحة دودة ثمار التفاح في السويداء

دعت مديرية زراعة السويداء المزارعين للبدء بمكافحة دودة ثمار التفاح بالمناطق التي يزيد ارتفاعها على 1650 مترا.

وفي تصريح له اليوم أشار رئيس دائرة الوقاية في المديرية المهندس حسن الحايك إلى ضرورة تنفيذ المكافحة في تلك المناطق اعتبارا من اليوم وخلال مدة أقصاها 5 أيام مع مراعاة الظروف الجوية أثناء القيام بالمكافحة.

ولفت الحايك إلى أهمية التزام المزارعين بتنفيذ المكافحة اللازمة بالاعتماد على المبيدات المناسبة للدودة التي تعد الآفة الرئيسية للتفاح لمنع تأثيرها السلبي على المنتج وجودته.

وتعتبر زراعة التفاح من الزراعات الرئيسية بالسويداء ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجارها 15408 هكتارات.