دعوة لمشتركي الهاتف في طفس لتسديد ذممهم المالية قبل تفعيل خطوطهم

أنهى فرع الشركة السورية للاتصالات بدرعا تجهيز مركز هاتف طفس فنيا وذلك في إطار خطة الفرع لإعادة تأهيل مراكز الهاتف المتضررة في المحافظة نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية.

وبين مدير الفرع المهندس أحمد الحريري “أن الورشات الفنية التابعة له أنهت أعمال تجهيز مركز هاتف طفس وأصبح جاهزا من الناحية الفنية وبانتظار تغذيته بالكهرباء ليوضع بالخدمة” موضحا أن سعة مقاسم المركز “تبلغ 10 آلاف خط وتخدم كل سكان مدينة طفس”.

ودعا الحريري مشتركي الهاتف في طفس “لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم ليصار إلى فحص خطوطهم وإعادة تفعيلها”.

وتعمل الجهات المعنية في محافظة درعا بوتيرة متسارعة لإعادة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات التي تم تحريرها من الارهاب من خلال عمليات إصلاح وبناء ما دمره الإرهاب وتأمين مقومات الاستقرار للأهالي فيها ولتشجيع من غادرها نتيجة الإرهاب على العودة الى أرضه ومجتمعه وبدء حياة آمنة مستقرة فيها.