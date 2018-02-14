دفاعاتنا تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق القنيطرة

تصدت وحدات الدفاع الجوي للجيش العربي السوري لطائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء السورية فوق القنيطرة وأجبرتها على المغادرة.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن طائرات استطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء السورية فوق القنيطرة بالمنطقة الجنوبية فتصدّت لها وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري وأجبرتها على مغادرة الأجواء فوراً.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت في العاشر من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وأصابت أكثر من طائرة، في حين اعترف العدو الإسرائيلي بإسقاط إحدى طائراته من نوع إف 16.