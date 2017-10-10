دفعات جديدة من الكتب المدرسية الى الحسكة

استلم فرع المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية في الحسكة اليوم دفعة جديدة من الكتب المدرسية الواردة من دمشق تضم 33.562 كتابا.

وبين مدير فرع المؤسسة خضر الصالح أن كميات الكتب التي وصلت إلى المحافظة خلال الشهر الجاري بلغت 100.290 كتاب لجميع المراحل التعليمية وانه يتم العمل على توزيع الكميات الواردة تباعا على المدارس.

وأوضح الصالح أن فرع المؤسسة عمل على تأمين حاجة المدارس من الكتب المدرسية مع نهاية العام الفائت حيث جرى استلامها على دفعات متتالية منذ بداية العطلة الصيفية عبر النقل الجوي بين مدينتي دمشق والقامشلي.

وبلغ مجموع الكتب المدرسية الواردة إلى المحافظة لغاية تاريخه 553.865 كتابا مدرسيا لجميع المراحل التعليمية.