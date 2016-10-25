دفعة جديدة من المواد الإغاثية والغذائية الى مطار القامشلي

وصلت الى مطار مدينة القامشلى اليوم الرحلات الجوية رقم 135 و136 عبر الجسر الجوي عن طريق مطار دمشق الدولي، وعلى متنها كميات من المواد الغذائية والاغاثية المقدمة من برنامج الاغذية العالمي.

واوضحت مديرة مكتب برنامج الاغذية العالمى في القامشلى عفراء نوح ان الكميات الواردة تتضمن 450 خيمة عائلية و15 خيمة لصالح مكتب منظمة الامم المتحدة لشوون اللاجئين، و930 كرتونة غذائية و930 كيسا من مادة الرز، و528 كرتونة من مادة الزيت النباتي.

وبينت نوح أن الجسر الجوى لنقل المساعدات الغذائية وغير الغذائية الى المحافظة بدأ في شهر تموز الماضى وجرى منذ ذلك التاريخ نقل نحو 75 الف حصة غذائية و20 طنا من مادة الخميرة الجافة و70 طنا من مادة زبدة الفستق، اضافة الى المواد الاغاثية والتجهيزات التقنية والكهربائية وغيرها، والتى تقدمها مكاتب المنظمات الدولية للجهات العامة في المحافظة.