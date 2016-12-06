دفعة جديدة من المواد الغذائية إلى أهالي مدينة دير الزور

نقل الطيران المروحي السوري أمس طنين من لحم الفروج إلى مدينة ديرالزور، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإيصال مختلف المواد الغذائية إلى الأهالي المحاصرين من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد محافظ ديرالزور محمد ابراهيم سمرة خلال إشرافه على عمليات بيع الفروج للأهالي استمرار وصول اللحوم والبيض خلال الأيام القادمة عملا بالعقود التي أبرمتها المحافظة مع عدد من التجار لتوريد هذه المواد إلى مدينة ديرالزور، مبينا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لاستلام اللحوم والبيض والتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري قبل طرحها بالسوق.

وكان وصل الأسبوع الماضي طنان من لحم العجل والضأن إلى المدينة وتم بيعها للأهالي بسعر 4000 ليرة للكيلو غرام الواحد.

وتتعرض مدينة ديرالزور لحصار من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي منذ أكثر من عامين حيث يمنع الإرهابيون وصول الغذاء والدواء والمحروقات للأهالي، بينما يتم تأمين هذه المواد عبر الطيران المروحي أو اسقاطها من الجو بواسطة المظلات من خلال الطيران السوري والروسي.