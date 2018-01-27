دفوركوفيتش:العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لا معنى لها

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا غير منطقية ولا معنى لها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن دفوركوفيتش قوله للصحفيين: “إذا أردنا الحديث بجدية عن هذا الأمر فإن العقوبات الأمريكية الجديدة وكذلك السابقة لا معنى ولا أساس لها ولم تؤد إلى نتيجة إيجابية سواء للولايات المتحدة أو لأي طرف في العالم” مشيرا إلى أن موسكو تنوي مواصلة عملها بشكل طبيعي وتحقيق أفضل النتائج.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أمس أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا عبثية ولن تنجح في تحقيق أهدافها السياسية داعية واشنطن إلى فهم عقم حملتها العقابية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية وبعض الشخصيات في دونيتسك ولوغانسك بحجة الأزمة الأوكرانية تشمل 21 مسؤولا روسيا وأوكرانيا وتسع شركات إضافة إلى تثبيت العقوبات المفروضة على 12 شركة أخرى.