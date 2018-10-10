دقيق تمويني للمتاجره به في أسواق دير الزور الشرقي

صادرت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجاره الداخليه في دير الزور كمية من الدقيق لدى محال تجارية في ريف دير الزور الشرقي, وبعد فحص العينة تبين أنها دقيق تمويني وقد بلغت الكمية المصادرة “2850” كغ.

وأشار مدير التجارة الداخلية في دير الزور بسام الهزاع إلى أن كمية الدقيق المصادرة ستعود إلى مطحنة دير الزور, وأضاف تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وتحويلهم للقضاء.

كما أكد الهزاع بأن الدقيق التمويني مدعوم من قبل الدولة لتأمين حاجة المواطنين من الخبز المدعوم ولا تجوز المتاجرة به، منوها بأن أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة مصدر الدقيق التمويني المهرب.