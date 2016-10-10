أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري قرارات دمج مديريات الشؤون الاجتماعية مع مديريات العمل في المحافظات.

وسيتم تباعا إصدار قرارات تكليف مديري الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات.

وصدر في نهاية تموز الماضي القانون رقم 16 لعام 2016 القاضي بإحداث وزارة باسم “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” تتولى المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين.